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Ученые нашли способ победить джетлаг на дальних рейсах

USYD: особое освещение салона самолета смягчает синдром смены часовых поясов

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Shutterstock/Vitalii Matokha

Австралийские ученые из Сиднейского университета (USYD) разработали метод смягчения симптомов джетлага, возникающего у пассажиров при авиаперелетах на большие расстояния. Исследование опубликовано на официальном сайте научного учреждения.

Джетлаг, или синдром смены часовых поясов представляет собой рассинхронизацию циркадных ритмов человека со временем суток в месте пребывания. При джетлаге люди часто испытывают нарушения сна, головные боли, утомление и потерю аппетита.

Команда создала схему освещения салона авиалайнера, имитирующую смену времени суток. Проект прошел 150-часовое тестирование в макете салона самолета Airbus A350.

В ходе испытаний было проверено 12 сцен подсветки, включающих в себя фазы «пробуждения», «заката» и «восхода».

«Пробуждение» характеризуется преобладанием синего цвета, помогающего пассажирам адаптироваться к часовому поясу места назначения, а также стимулирующее внимательность.

Сценарий «Закат» представляет переход от дневного освещения к ночному с эффектами лунного света и облачности, чтобы способствовать расслаблению и сну.

«Восход» — динамическое освещение при переходе от ночи к дню, имитирующее утреннюю зарю и перемещающееся от передней части салона к хвосту.

Для всех сценариев подсветки специалисты подобрали длины волн света, которые сильнее всего влияют на биологические часы человека.

Исследователи обнаружили, что свет, обогащенный синим цветом, с высокой меланопической (влияющей на циркадные ритмы) освещенностью помогает сместить биологические часы, а длинноволновый свет (например, красный) с низкой меланопической освещенностью помогает предотвратить смещение часов в нежелательном направлении.

Разработку планируют испытать в ходе авиарейсов между Австралией, Лондоном и Нью-Йорком продолжительностью около 20 часов.

Ранее ученые выяснили, почему яркий свет заставляет нас чихать.

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