В Казани девушки сбежали из дома и обвинили отца в желании выдать их замуж насильно

В Казани девушки из Таджикистана обвинили отца в том, что он хочет выдать их замуж насильно. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Обе пострадавшие, 18 и 20 лет, сбежали из дома и пришли в отделение банка, где попросили помощи. По словам иностранок, родитель хотел «отдать их в рабство» и выдать замуж, несмотря на нежелание дочерей.

Они также добавили, что родственник запер их дома и избивал. Он отобрал у дочерей паспорта и мобильные телефоны, но, несмотря на ситуацию, им удалось сбежать.

После произошедшего иностранки обратились в полицию. К сотрудникам МВД также обращался брат, который заявил о пропаже девушек.

На данный момент в ситуации разбираются сотрудники правоохранительных органов. Они проводят мероприятия, которые помогут выяснить обстоятельства произошедшего.

До этого в Саратове мужчина похитил бывшую девушку и увез в другой регион. Некоторое время назад пара рассталась из-за неадекватного поведения россиянина, но экс-возлюбленный решил вернуть студентку силой.

Ранее 16-летнюю девушку похитили под Рязанью, чтобы выдать замуж.