В России назвали причины однообразия жилой застройки в городах

Отсутствие профессиональной ответственности оказывает влияние на то, что в России возводят однообразные жилые дома. Об этом рассказала руководитель национального агентства по архитектуре и градостроительству Елена Косоренкова, передает Pravda.Ru.

По ее словам, в современной застройке вместо творчества преобладает желание сэкономить. В связи с этим доступные материалы используются и в ходе восстановления исторических зданий. Эксперт подчеркнула, что без пересмотра законодательства и подходов к строительству вернуть уникальность архитектурному облику страны не получится.

«Проблема заключается в подходе крупных застройщиков. Массовое жилье, особенно кубики по 15 квадратных метров, создается крепостными архитекторами. Девелоперы делают архитектуру для себя, соблюдая нормы, но это не творчество, а ремесленничество. Такие районы становятся безликими, — добавила Косоренкова.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин до этого говорил, что стоимость строительства жилья в России в связи с инфляцией растет быстрее, чем цены на него. Он отметил, что в России подорожали строительные материалы и земля.

Ранее российские ученые предложили дешевый и надежный способ создания грунтовых фундаментов.