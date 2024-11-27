Российские ученые предложили дешевый и надежный способ создания грунтовых фундаментов

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) нашли способ ускорить и удешевить возведение фундаментов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

При проектировании и строительстве зданий часто встречаются слабые грунтовые основания с низкой несущей способностью и высокой сжимаемостью. Для их укрепления и улучшения характеристик используют армирующие элементы, в частности фиброволокна, внедрение которых усиливает грунтовое основание фундамента. Однако полная замена слабого грунта фиброармированным нецелесообразна и может оказаться экономически невыгодной.

Специалисты Пермского Политеха предложили более экономичный вариант укрепления основания фундамента, который позволяет значительно сократить расход материала, но при этом остается таким же эффективным.

Команда сосредоточилась на армировании грунта фиброволокнами путем внедрения и распределения по всему объему грунтового основания коротких высокопрочных элементов.

Ученые Пермского Политеха изучили возможность применения подушек из фиброармированного грунта, которые укладываются на слабую естественную земляную основу. Такое устройство сравнивали с полностью замененным на фиброгрунт и неукрепленным грунтом.

По словам исследователей, полностью армированный фиброволокном грунт позволил сократить площадь фундамента, снизив расход материала в 1,8 раза. Кроме того, результаты расчетов показали, что частичное добавление фиброволокон может до трех раз сократить объемы строительных работ в различных грунтовых условиях.

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