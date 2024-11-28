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В Уфе загорелось здание с лакокрасочной продукцией

МЧС: в Уфе горит производственное здание с лакокрасочной продукцией

Производственное здание с лакокрасочной продукцией горит в Уфе. Об этом в Telegram-канале сообщает МЧС по республике Башкортостан.

«Сотрудники МЧС России тушат крупный пожар в Башкортостане. В Уфе горит производственное здание. Предварительно, внутри находится лакокрасочная продукция», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают 46 сотрудников МЧС и 14 единиц техники. Экстренные службы работают по повышенному рангу пожара.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне на юге Москвы произошло возгорание в административном здании. По данным экстренных служб, площадь огня составила 40 квадратных метров. Из здания эвакуировали почти 30 человек.

Позднее в МЧС сообщили, что в результате произошедшего никто не пострадал. В тушении пожара задействовали 29 спасателей и восемь единиц техники.

Ранее в Уфе загорелось здание строительной компании.

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