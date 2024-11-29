Пострадавшим жителям Курской области начали выплачивать компенсации за аренду жилья

В Курской области начали выплачивать компенсации на аренду жилья пострадавшим гражданам в приграничных регионах. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

По его словам, россияне подали более 4,5 тысячи заявлений на предоставление этой выплаты, а положительное решение уже приняли почти по 650 из них. Прием заявлений и их рассмотрение продолжаются, отметил Хуснуллин.

Вице-премьер отметил, что российские власти проводят работу по оказанию помощи пострадавшим жителям приграничных районов. Им предоставляют единовременную финансовую помощь, выплаты при утрате имущества, а также сертификаты на приобретение жилья. На выплаты из федерального бюджета выделили более 1 млрд рублей, заключил вице-премьер.

До этого Хуснуллин заявил, что в Курской области власти усилили работу по обеспечению сертификатами на жилье людей из приграничных территорий. По его словам, администрация региона будет активнее информировать население и проводить работы системнее.

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