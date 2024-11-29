Россиянин запер в квартире избитую женщину и напал на соседа, помогавшего ее вызволять

Во Владивостоке местный житель запер в квартире избитую женщину и напал на соседа, который помог ее вызволить. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел 23 ноября в ЖК «Золотой Рог». Из квартиры, расположенной на девятом этаже, стали доноситься крики и просьбы о помощи — соседи вызвали полицию и самостоятельно вскрыли дверь, выпустив находившуюся там женщину. Ее забрала бригада скорой помощи, пациентка поехала снимать побои и писать заявление в правоохранительные органы.

Однако вечером следующего дня хозяин квартиры, из которой вызволили пострадавшую, в подъезде напал на одного из соседей, помогавших спасать женщину. Он избил мужчину ногами, у пострадавшего позже диагностировали ушиб ребер и ссадины на лице — он тоже написал заявление в полицию.

При этом, по словам пострадавших, к ним после случившегося приехали друзья агрессора, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и заявили, что «все дела против мужчины будут замяты». Жилец также планирует разбираться с незаконным проникновением соседей в его квартиру.

Ранее в Костроме сосед избил женщину на глазах у ее 11-летнего сына из-за шума в квартире.