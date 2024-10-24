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В Белгородской области мужчина пытался продать натовскую винтовку

SHOT: жителя Шебекино поймали на попытке продать винтовку FN SCAR-L и патроны

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Телеграм-канал Shot

Жителя города Шебекино, расположенного в Белгородской области, осудили за попытку продать винтовку FN SCAR-L натовского производства. Об этом сообщается в Telegram-канале SHOT.

По информации журналистов, мужчина незаконно купил оружие для перепродажи. Гражданин планировал выручить за него как можно больше денег, но его с поличным поймали сотрудники правоохранительных органов.

«Из квартиры были изъяты винтовка FN SCAR-L калибра 5,56 мм и 63 патрона к ней», — говорится в материале.

В результате жителя Шебекино признали виновным в незаконном приобретении, хранении и пересылке огнестрельного оружия. Так как мужчина сотрудничал со следствием, суд назначил ему наказание в виде принудительных работ.

23 октября сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали россиянина по подозрению в незаконной торговле взрывчаткой. Под стражей оказался житель Нижегородской области. Мужчину поймали с поличным, когда он получал деньги за свой товар.

В отношении гражданина возбудили уголовное дело. До окончания расследования суд отпустил фигуранта под подписку о невыезде, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

Ранее у двух жителей Краснодарского края изъяли арсенал из огнестрельного оружия и 10 тыс. боеприпасов.

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