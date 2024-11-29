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Мужчины похитили путешественницу и выбросили ее на дороге

На Майорке двое мужчин похитили немецкую туристку и выбросили на дороге

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n_defender/Shutterstock/FOTODOM

В Испании 20-летнюю туристку нашли лежащей на трассе после общения с двумя мужчинами в машине. Об этом сообщает The Olive Press.

Инцидент произошел в октябре 2022 года на Майорке, но судебные разбирательства начались только сейчас. По версии следствия, пьяная пострадавшая находилась в 100 метрах от отеля, когда ее подобрали двое мужчин на грузовике.

Спустя несколько минут один из мужчин якобы выбросил девушку из левой двери фургона на автодороге Ма-19, после чего ее переехал другой автомобиль. Спасти пострадавшую не удалось.

Прокурор полагает, что оба мужчины понимали опасность происходящего, но все равно сбросили пострадавшую на автодорогу.

По мнению адвоката, иностранку похитили. В фургоне «что-то произошло», и в момент выпадения туристка уже была без сознания. Известно, что оба фигуранта разбирательств уже были судимы, одного из них только в 2022 году шесть раз арестовывали за грабежи и угрозы.

Сами обвиняемые отрицают свою вину. По их версии, девушка выпала из машины, так как была пьяна.

Прокурор требует отправить мужчин в тюрьму на 25 лет. Помимо этого, выплатить компенсации родителям и сестре пострадавшей в размере €86 464 (более девяти миллионов рублей) и €24 709 (2,8 миллиона рублей) соответственно.

Ранее туриста из Сибири, пристававшего в самолете к другой пассажирке, задержали в Калининграде.

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