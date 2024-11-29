Автомобиль сбил амурского тигра на дороге в Приморье, но хищник убежал в лес

Автомобиль сбил амурского тигра в ночь на 29 ноября в окрестностях Фокино в Приморском крае, после чего хищник убежал в лес. Об этом сообщила пресс-служба администрации ЗАТО, пишет РИА Новости.

По данным властей, инцидент случился на 88-м километре трассы Владивосток – Находка – Порт Восточный в районе кафе «Ани» и кладбища. После случившегося тигр скрылся в лесу. Местных жителей предупредили, что пострадавший и напуганный хищник может представлять для них опасность.

Администрация Фокино посоветовала владельцам частных домов не оставлять домашних животных на улице на ночь, а в случае обнаружения хищника сообщать об этом в полицию и в министерство природных ресурсов региона.

До этого в Амурской области сельчане лопатой прогнали тигра, который едва не растерзал собаку. Инцидент произошел в селе Бичевая в районе Лазо, местные жители услышали яростный лай собак и заметили тигра, который пытался подкрасться к одному из псов на приусадебном участке. Двое мужчин пытались криками отпугнуть животное, но хищник не реагировал, сельчане схватили лопату и ведро и начали стучать, громкий звук испугал хищника.

Ранее смотритель зоопарка спас котенка, попавшего в вольер к тиграм.