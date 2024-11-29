Число отравившихся в соццентре на Алтае выросло

Острую кишечную инфекцию выявили еще у трех человек в социальном центре в Алтайском крае. Об этом сообщили РИА Новости в региональном минздраве.

Таким образом, всего в соццентре зафиксирован 21 пострадавший. Троих постояльцев поместили в реанимацию. Анализ показал, что у всех пациентов острая кишечная инфекция. Все будут госпитализированы в город Барнаул, отметили в минздраве.

Накануне сообщалось, что число госпитализированных постояльцев социального центра в Алтайском крае выросло до 18, четверо из них попали в больницу в тяжелом состоянии. Троих спасти не удалось.

По данному факту СК Алтайского края возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи опрашивают персонал заведения и выживших постояльцев, чем могли отравиться люди — пока неизвестно. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Роспотребнадзор раскрыл причину массового отравления в красноярской школе.