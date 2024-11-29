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Синоптики рассказали о погоде в Москве 29 ноября

Облачная погода и температура до +2°C ожидается в Москве 29 ноября

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Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Облачная погода и температура до +2°C ожидается в Москве в пятницу, 29 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в городе ожидается температура от 0 до +2°C, а ночью — до -1°C. При этом в Москве будет дуть юго-западный ветер скоростью 3-8 м/с, а уровень атмосферного давления составит 754 мм ртутного столба.

В Московской области дневная температура составит от -3 до +2°C, ночная температура ниже -3°C также не ожидается.

До этого метеоролог Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье будет аномальный холод — -10°C. По словам Ильина, морозно будет и днем 1 января — температура воздуха составит от -4 до -9°C. В ночь на 1 января пройдет снег, днем он усилится до умеренного уровня — выпадет порядка 7 см осадков.

Ранее сообщалось, что холодная погода заставляет россиян украшать дом.

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