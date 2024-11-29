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Суд не стал продлевать срок экс-гендиректора «ТрансФин-М»

Суд отклонил просьбу увеличить срок экс-гендиректору «ТрансФин-М» Зотову

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Руслан Кривобок/РИА Новости

Московский городской суд не стал увеличивать срок лишения свободы бывшего генерального директора компании «ТрансФин-М» Дмитрия Зотова по делу о мошенничестве. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Роман Костенко.

«Мосгорсуд отказал в удовлетворении представления прокуратуры, в котором гособвинитель просил увеличить срок наказания с 7 до 11 лет лишения свободы со штрафом один миллион рублей», — сказал юрист.

Зотова задержали в июне 2020 года по делу о хищении из компании вагонов на сумму около 3 млрд рублей и фальсификации документов. Знакомый экс-гендиректора пояснял, что арест связан с выводом имущества на аффилированные предприятия по заниженным ценам.

В 2021 году Зотов получил семь лет лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил наказание до пяти с половиной лет. В апреле 2024 года суд вынес бывшему гендиректору «ТрансФин-М» второй приговор на семь лет.

В июне 2024 года в Москве задержали экс-совладельца лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексея Тайчера. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли, но, по информации источников СМИ, дело может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее высокопоставленного сотрудника «Русала» осудили за мошенничество.

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