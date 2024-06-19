Задержан экс-владелец крупнейшей лизинговой компании. Алексея Тайчера взяли по прилете в Москву

В Москве задержан экс-совладелец лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексей Тайчер. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли, но, по информации источников СМИ, дело Тайчера может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании.

Алексей Тайчер, бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-Транс», был задержан в Москве, сообщает РБК со ссылкой на три источника на транспортном рынке. Источник «Интерфакса» уточняет, что он задержан в рамках уголовного дела о мошеннических схемах при покупке и продаже лизинговой компании.

Один из собеседников РБК отметил, что задержание Тайчера произошло утром 18 июня, с проведением параллельно обысков и изъятием документов в офисе «СГ-Транс». Другой источник добавил, что еще пять человек были задержаны по тому же делу, что и Тайчер. «Интерфакс» сообщает, что Тайчер был задержан сразу по прилете в Россию, и вместе с ним задержаны еще не пять, а два человека, с которыми также «проводятся следственные действия».

По информации Telegram-канала Vgudok, Алексей Тайчер был задержан сотрудниками ФСБ в одном из аэропортов России. Вместе с ним якобы были задержаны члены совета директоров «Трансфин-М» Александр Голанд и Иван Благодатских, которых назвали потенциальными покупателями лизинговой компании после выхода Тайчера из ее состава.

По предположениям собеседников Telegram-канала, задержания связаны с делом против Дмитрия Зотова и покупкой в 2019 году компании «Трансфин-М» у НПФ «Благосостояние».

Представители «Трансфин-М» и «СГ-Транс» (где Тайчер был совладельцем до декабря 2024 года и августа 2023 года соответственно) отказались комментировать ситуацию. Следственный комитет и ФСБ также пока ничего не сообщали.

Кто такой Алексей Тайчер

Алексей Тайчер около 20 лет работает в железнодорожной отрасли. В 2005 году он был советником первого вице-президента ОАО «РЖД», где отвечал за выделение операторского бизнеса из структуры госмонополии. В 2012-м в партнерстве с АФК «Система» приобрел за 22 млрд руб. ж/д оператора «СГ-транс», которым руководил до 2015 года. В 2015-м Тайчер возглавил «Федеральную грузовую компанию». В 2019-м стал владельцем лизинговой компании ПАО «Трансфин-М», а также создал ж/д компанию «Атлант». В августе 2023 года Тайчер вышел из капитала «СГ-транса», а в феврале 2024-го продал 100% «Трансфин-М».

В июне 2020 года экс-гендиректора «Трансфин-М» (2012–2018) Дмитрия Зотова задержали по делу о хищении из компании вагонов на сумму около 3 млрд руб. и фальсификации документов. Знакомый Зотова пояснял РБК, что экс-главу компании задержали в связи с выводом имущества на аффилированные компании по заниженным ценам. В 2021 году Зотов получил семь лет лишения свободы. Позже Мосгорсуд снизил наказание до пяти с половиной лет. В апреле 2024 года суд вынес Дмитрию Зотову второй приговор на семь лет. Vgudok считает, что задержание Тайчера может быть связано с делом Зотова.