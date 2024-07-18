Высокопоставленного сотрудника «Русала» осудили за мошенничество

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил высокопоставленного сотрудника Объединенной компании «Русал» Алексея Тарасова к восьми годам лишения свободы за мошенничество. Об этом сообщает «Лента.ру».

По информации издания «Коммерсантъ», Тарасов занимал пост директора департамента снабжения энергоресурсами компании «ОК Русал Торговый дом (ТД)». Он обманывал тендерный комитет, проводя сделки с подконтрольными поставщиками.

Сообщником Тарасова был гендиректор компании ООО «КР Групп» Александр Тищенко. Незаконная прибыль Тарасова составила около миллиарда рублей.

До этого сообщалось, что в Москве был задержан экс-совладелец лизинговых компаний «СГ-Транс» и «Трансфин-М» Алексей Тайчер. Официально Следственный комитет и ФСБ ничего не объявляли, но, по информации источников СМИ, дело Тайчера может быть связано с мошенническими схемами при покупке и продаже лизинговой компании.

Ранее суд вынес приговор по делу о крупном мошенничестве при реставрации Московского Кремля.