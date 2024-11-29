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Кадырова наградили за вклад в развитие ФССП

Кадырову вручили медаль за вклад в развитие службы судебных приставов

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Директор ФССП Дмитрий Аристов вручил главе Чечни Рамзану Кадырову ведомственную медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Об этом сообщается в Telegram-канале Кадырова.

«Дмитрий Васильевич вручил мне ведомственную медаль «За вклад в развитие Федеральной службы судебных приставов». Я в свою очередь подарил ему памятную картину», — отметил глава Чечни.

Кадыров и Аристов в ходе встречи обсудили, в частности, деятельность ведомства в Чечне. Глава республики попросил рассмотреть возможность повышения штатной численности регионального управления ФССП в связи с высокой нагрузкой на сотрудников.

«Он (Аристов. — «Газета.Ru») обещал оказать содействие в решении этой проблемы», — добавил Кадыров.

В октябре сообщалось, что министр здравоохранения Чечни Адам Алханов вручил главе региона Рамзану Кадырову медаль «Отличник скорой помощи». Алханов отметил, что в экстренных случаях жители Чечни звонят по номеру 103, а когда поддержка нужна здравоохранению республики, скорую помощь оказывает Кадыров.

Ранее Кадырова наградили знаком почетного строителя России.

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