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Кадырова наградили знаком почетного строителя России

ТАСС: Кадырову вручили знак «Почетный строитель России»

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Ministry of Culture Russia/Global Look Press

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин наградил главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова знаком «Почетный строитель России». Об этом передает ТАСС.

Церемония награждения состоялась в ходе открытия жилого комплекса в Грозном — в день 206-летия чеченской столицы. Кадыров получил знак за многолетний труд и заслуги в области строительства, отмечает издание.

В своем выступлении Кадыров обратил внимание на то, что в настоящее время темпы строительства жилья в регионе возросли до миллионов квадратных метров в год. Он подчеркнул, что строительство нового жилого комплекса является одним из важнейших этапов федерального проекта по расселению из аварийного жилья.

До этого газета «Коммерсантъ» писала о том, что министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России разработало законопроект, который изменит порядок расселения аварийного жилья. Ведомство предлагает несколько снизить компенсации за изымаемое жилье, а также обязать россиян доплачивать в случае предоставления им более дорогой жилплощади. Также будут изменены подходы к переселению граждан из квартир в соцнайме.

Ранее сообщалось, что самые большие квартиры в России строят в Чечне.

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