Врач рассказала о пользе дневного сна

Дневной сон может помочь людям с напряженным ритмом работы улучшить когнитивные функции. Об этом рассказала эндокринолог Оксана Завальная в своем Telegram-канале.

Специалист отметила, что дневной сон повышает концентрацию внимания и скорость реакции, а также улучшает память. Кроме того, с его помощью можно снизить уровень гормона стресса кортизола, благодаря чему наступит общее чувство спокойствия, добавила врач.

«Чтобы получить максимальную пользу от дневного сна, спать нужно не более 20-30 минут. Более длительный сон может привести к трудностям с засыпанием ночью и ощущению разбитости при пробуждении», — написала Завальная.

До этого директор клинического центра изучения лицевой боли и медицины сна при Техасском университете в США Стивен Бендер рассказал, что короткий дневной сон повышает эффективность умственной деятельности, в то время как длительный (более 30 минут) может сбивать циркадные ритмы и ухудшать когнитивные функции.

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