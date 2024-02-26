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Названы преимущества и недостатки дневного сна

The Conversation: короткий дневной сон улучшает внимание и память

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Директор клинического центра изучения лицевой боли и медицины сна при Техасском университете в США Стивен Бендер рассказал The Conversation, что короткий дневной сон повышает эффективность умственной деятельности, в то время как длительный (более 30 минут) может сбивать циркадные ритмы и ухудшать когнитивные функции.

Бендер рассказал, что польза кратковременного дневного сна была выявлена в результате многочисленных исследований. Дневной сон в течение 20 минут может улучшить внимание и память, а также повысить бдительность и скорость реакции. Также отмечается, что отдых в таком формате коррелирует с развитием творческого мышления.

Кроме того, дневной сон может способствовать освоению новых двигательных навыков, таких как игра на музыкальном инструменте. Это происходит потому, что паттерны такой активности закрепляются в мозге во время сна.

Специалист в области медицины сна добавил, что такие преимущества может обеспечить кратковременный сон. Одновременно с этим, после длительного дневного сна (более 30 минут) человек может ощущать вялость, дезориентацию и снижение умственной работоспособности в течение всего последующего времени бодрствования.

Продолжительный дневной сон также может «мешать» ночному, приводя к трудностям с засыпанием или к бессоннице. Такие нарушения регулярного цикла сна и бодрствования могут стать причиной общего недосыпания, которое способно нанести значительный вред здоровью. В число негативных последствий недостатка сна входит повышение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и гиперхолестеринемии.

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