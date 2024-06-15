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Россиянам рассказали, как быстро восстановить силы днем

Врач Агапкин: 15-20 минут дневного сна быстро восстановят бодрость

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Быстро восстановить силы может недолгий дневной сон. Об этом в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин, сообщает «Лента.ру».

Врач рассказал о недавнем исследовании, которое показало, что дневной сон не только позволяет быстро восстановить силы посреди дня, но еще и увеличивает у человека креативность, то есть способность к созданию каких-то новых интересных идей. Оптимальная продолжительность дневного сна — 15-20 минут.

До этого врач сообщила, что цельнозерновые крупы, кисломолочные продукты, яйца, авокадо и бобовые помогают зарядиться энергией на весь день и надолго сохранить сытость, так как эти продукты содержат медленные углеводы и белок. Каши и молочные продукты врач рекомендовала выбирать без сахара и других добавок. Умеренное потребление кофе допускается, но важно не допускать обезвоживания, которое часто приводит к недостатку сил.

Ранее врач рассказала, сколько котлет и сырников содержат дневную норму белка.

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