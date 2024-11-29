Названы пять профессий, которые попадут под сокращение в 2025 году

В 2025 году российский рынок труда продолжит меняться под влиянием экономической нестабильности, цифровизации и сокращения расходов бизнеса. Это приведет к усилению конкуренции за рабочие места и возможным волнам сокращений. О профессиях, которые находятся в зоне риска, «Газете.Ru» рассказала Екатерина Зеленкова, HR бизнес-партнер КГ PROGRESS.

Первое — операторы call-центров и офисные администраторы.

«Автоматизация и внедрение чат-ботов продолжают вытеснять сотрудников из сферы обслуживания клиентов. Компании все чаще предпочитают цифровые решения, такие как голосовые помощники и онлайн-чат-платформы. Офисные администраторы также становятся менее востребованными из-за перехода бизнеса на удаленную работу и цифровых инструментов управления», — объяснила она.

Второе — транспортные логисты.

«Развитие алгоритмов управления цепочками поставок и автоматизированных систем планирования снижает потребность в традиционных логистах. Уже сегодня крупные компании активно внедряют программные решения для минимизации человеческого фактора», — отметила эксперт.

Третья профессия — менеджеры по продажам массовых товаров.

«Современные потребительские привычки меняются. Рост онлайн-продаж через маркетплейсы и автоматизация процессов закупок постепенно вытесняют специалистов по продажам. Если раньше ключевую роль играли личные контакты и переговоры, сегодня это заменяют цифровые алгоритмы, подбирающие лучшие предложения», — подчеркнула она.

Четвертое — средний управленческий персонал.

«Кризисные условия и экономия затрат заставляют компании пересматривать свои расходы и избавляться от избыточных уровней управления. Это особенно касается среднего управленческого персонала, который часто становится лишним в компаниях, где внедряются гибкие и горизонтальные структуры. Все большее внимание уделяется мобильности и самостоятельности команд, что снижает потребность в большом числе менеджеров среднего звена. Компании упрощают структуры, делегируя больше обязанностей линейным руководителям или распределяя ответственность между командами», — объяснила специалист.

Пятое — сотрудники печатных изданий и традиционных медиа.

«Снижение рекламных бюджетов и миграция рекламы в интернет продолжают подталкивать СМИ к сокращению сотрудников. В 2025 году эта тенденция может усилиться из-за изменений в потребительских привычках и усиления конкуренции со стороны цифровых платформ. Так, компании стараются оптимизировать процессы, снижая издержки. Главные инструменты — автоматизация, цифровизация и отказ от традиционных моделей работы. Экономия затрат остается приоритетом, особенно в условиях кризиса», — резюмировала эксперт.

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