Названы ИТ-специальности, которые будут востребованы в 2025 году

Обстановка на рынке труда в ИТ постоянно меняется: актуальность и популярность одних направлений сменяется другими – спрос на персонал всегда диктует рынок и его потребности. Одно из направлений, которое будет остро нуждаться в новых сотрудниках в следующем году, – кибербезопасность. Об этом «Газете.Ru» рассказал сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет Кирилл Мокевнин.

«На смену изолированным системам хранения данных приходят облачные технологии, кроме того, растет популярность удаленного формата работы. Учащаются случаи утечек, а количество киберугроз увеличивается, поэтому системы безопасности нуждаются в постоянной модернизации. Чтобы исключить доступ злоумышленников к ценной корпоративной информации, компании будут привлекать все больше специалистов по кибербезопасности», — объяснил он.

Продолжит расти потребность в специалистах по ИИ и машинному обучению. Цифровизация бизнеса приводит к тому, что объем данных, которые нужно обрабатывать, выходит за рамки человеческих возможностей. В этих условиях ИИ незаменим, он берет на себя большую часть операционных задач и эффективно обрабатывает информацию, избавляя сотрудников от монотонной работы.

«Искусственный интеллект уже получил достаточно широкое распространение, однако многие компании внедряют его в рабочие процессы только сейчас. И хотя такие решения направлены на автоматизацию, они все еще нуждаются в постоянном обучении и поддержке, а это ложится на плечи специалистов по ИИ», — отметил эксперт.

Постепенно на первый план выходят и блокчейн-технологии. Эта тенденция прослеживается даже на государственном уровне – появляются законодательные инициативы от различных ведомств, призванные регулировать этот сектор экономики, который пока еще остается достаточно «теневым».

«Кроме того, применение блокчейна далеко не ограничивается одними только криптовалютами, эта технология предлагает множество полезных инструментов, например смарт-контракты или возможность для стартапов выйти на ICO. Многие компании также активно применяют блокчейн в логистике и финансовой отрасли. При этом, в профессиональном плане тема довольно обширна и связана с определенными рисками, поэтому для правильного внедрения блокчейна в бизнес-процессы требуются грамотные узко ориентированные специалисты, которых пока совсем немного», — сказал специалист.

Важно понимать, что, несмотря на рост спроса на специалистов в отдельных направлениях, компании продолжат нанимать специалистов с опытом middle и senior уровня.

«В этой ситуации самым верным решением будет выбор практико-ориентированного обучения с большим количеством учебных, или даже небольших коммерческих проектов. Такой подход позволит представить потенциальному работодателю примеры реальных работ, что существенно повысит шансы на получение заветного оффера», — резюмировал он.

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