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В преддверии «черной пятницы» спрос на услуги логистов подскочил до 50%

В России до 50% вырос спрос на логистов перед «черной пятницей»

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AP

Ежегодно в преддверии «черной пятницы», а также Нового года логисты отмечают повышение спроса на свои услуги, так как потребление товаров вырастает в несколько раз. Не стал исключением и этот год. Это подтвердили компании «Скиф-Карго», «РОКОТТ Транс», «ДА-ТРАНС» и «Деловые Линии», стало известно «Газете.Ru».

Дмитрий Хрущалев, заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии», отметил, что ежегодно в компании в конце сентября — начале октября отмечают высокий спрос на доставку на маркетплейсы — в среднем на 22%.

По статистике последних двух лет, самый большой прирост спроса относительно среднегодового значения фиксируется при отправке из Дальневосточного (+32%), Северо-Западного (+31%) и Приволжского (+27%) федеральных округов. В ТОП-3 городов по увеличению числа заказов на перевозки на торговые площадки в канун распродаж входят Казань (+39%), Челябинск (+32%) и Санкт-Петербург (+32%).

Если рассматривать категории товаров, то в это время увеличивается число доставок игрушек на 37% и электроники (+30%). Также в этот период поставщики маркетплейсов чаще заказывают доставку товаров народного потребления, одежды, мебели и крупной бытовой техники.

С ними согласен Михаил Коптев, коммерческий директор федеральной транспортной компании «Скиф-Карго». По его словам, увеличение объема поставок в оффлайн магазины и маркетплейсы в первую очередь связано с желанием продавцов «запастись» товарами, чтобы не упустить возможность удовлетворить спрос покупателей.

«Увеличение объемов поставок может варьироваться в зависимости от категории товаров и региона, но в среднем это от 20 до 50% по сравнению с обычными периодами», — отметил Михаил Коптев.

Самыми востребованными по статистике «Скиф-Карго» в период распродаж и перед Новым годом является электроника (телефоны, планшеты, наушники, умные часы, ноутбуки), бытовая техника (холодильники, стиральные машины, пылесосы, кухонные комбайны), одежда и обувь, спортивные товары, детская одежда, косметика и парфюмерия, товары для дома.

Примерно те же товары назвали в ТК «ДА-ТРАНС». Рост популярности зафиксирован в сегментах: электроника, одежда, детские товары и бытовая техника.

«В период распродаж объемов логистических операций вырастает на 20-30% по сравнению с остальной частью года. Однако этот показатель может различаться в зависимости от региона и конкретного рынка», — добавила Екатерина Генза, директор по логистике ТК «ДА-ТРАНС».

Причины такого роста очевидны: потребители активно пользуются скидками и специальными предложениями, стремясь приобрести подарки для себя и своих близких. Как следствие, увеличивается нагрузка на цепочки поставок и логистические системы. При этом по разным причинам могут случаться и задержки товаров. Речь идет про нехватку контейнеров для отправки товаров из Китая, задержку на таможне из-за возросшего спроса.

Егор Тарасов, основатель логистической компании «РОКОТТ Транс», назвал цифры в диапазоне 25-30%. Именно на столько увеличивается спрос на услуги логистики в период «черной пятницы» и новогодних праздников. При этом в денежном выражении чек также растет — на 20-25%. Это обусловлено увеличением количества отгружаемых грузов и срочности доставки.

«Наиболее заметные изменения видим в Дальневосточном и Северо-западном регионах, где объем перевозок вырос на 15 и 12% соответственно. Это связано с активным развитием территорий, улучшением инфраструктуры и увеличением внешнеторгового потока», — отметил Егор Тарасов.

Он также добавил, что развитие онлайн-шоппинга и наращивание мощностей у маркетплейсов приводит к расширению периода так называемого высокого сезона. Рынок «оживает» не только в сентябре, но и начинает значительно расти уже с начала октября и остается на высоком уровне вплоть до середины февраля.

Роман Судоргин, основатель портала по грузоперевозкам Main Transport, отметил, что рост отправок из Дальневосточного ФО вполне объясним — перестраиваются логистические цепочки, а большинство товаров, приобретаемых в «черную пятницу», и ранее производилось в Китае. Разница вероятно в том, что ранее эти товары могли первоначально доставляться на склады в Москве, но теперь, с бурным развитием складской инфраструктуры в регионах, необходимость такой усложненной логистики снижается. Интересна ситуация с СЗФО, экспорт из которого растет опережающими темпами, а вот импорт просаживается. Так, по данным DPD, в ТОП-3 округов-получателей СЗФО в первом полугодии 2024 года уступил свое место Южному ФО.

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