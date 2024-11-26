Россияне ощутили увеличение цен на одежду российских производителей

Значительная часть россиян отметила повышение цен на одежду и обувь. 21% опрошенных считают, что импортозамещенные товары стоят немного дороже, еще 14% заявили, что одежда и обувь отечественного производства стоят значительно дороже. Это показал опрос исследовательского центра FEEDBACK и digital-агентства MediaNation, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

27% не заметили существенной разницы в стоимости, а 20% заявили, что почувствовали небольшое снижение цены. Еще 6% не обращают внимания на страну производителя при покупке одежды, поэтому не могут оценить изменение стоимости товаров российских производителей, еще 7% затруднились с ответом. Лишь 5% заявили, что заметили существенное снижение цены. В целом мнения респондентов касательно изменения цен на рынке одежды и обуви значительно разнятся.

Руководствуются россияне при выборе товаров в основном ценовым фактором, качеством материалов и внешним видом. Примечательно, что при выборе одежды для большинства опрошенных решающим является дизайн (87%), а в обуви ценится в первую очередь качество материалов и долговечность (84%), тогда как дизайн занимает приоритетную позицию у чуть меньшего количества респондентов (74%). Цена при выборе одежды стоит на втором месте (72%), а при выборе обуви — на третьем (61%). Качество и долговечность одежды являются приоритетными для 72% опрошенных.

Респондентам был задан вопрос о том, где они выбирают и покупают одежду и обувь. Большинство предпочитают онлайн-сервисы: 67% обращаются к ним при выборе одежды, 64% — при покупке. Выбором обуви онлайн предпочитают заниматься 50% респондентов, а вот при покупке большая часть (58%) все-таки идут в магазин.

Маркетплейсы при этом стали основной площадкой для покупки одежды и обуви онлайн. 79% респондентов пользуются отечественными маркетплейсами, 8% предпочитают официальные сайты магазинов, 6% — мобильные приложения магазинов. Наконец, лишь 2% опрошенных предпочитают покупать одежду и обувь через зарубежные маркетплейсы.

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