Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне ощутили увеличение цен на одежду российских производителей

Россияне отметили, что цены на импортозамещенную одежду дороже

close
tartanparty/Shutterstock/FOTODOM

Значительная часть россиян отметила повышение цен на одежду и обувь. 21% опрошенных считают, что импортозамещенные товары стоят немного дороже, еще 14% заявили, что одежда и обувь отечественного производства стоят значительно дороже. Это показал опрос исследовательского центра FEEDBACK и digital-агентства MediaNation, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

27% не заметили существенной разницы в стоимости, а 20% заявили, что почувствовали небольшое снижение цены. Еще 6% не обращают внимания на страну производителя при покупке одежды, поэтому не могут оценить изменение стоимости товаров российских производителей, еще 7% затруднились с ответом. Лишь 5% заявили, что заметили существенное снижение цены. В целом мнения респондентов касательно изменения цен на рынке одежды и обуви значительно разнятся.

Руководствуются россияне при выборе товаров в основном ценовым фактором, качеством материалов и внешним видом. Примечательно, что при выборе одежды для большинства опрошенных решающим является дизайн (87%), а в обуви ценится в первую очередь качество материалов и долговечность (84%), тогда как дизайн занимает приоритетную позицию у чуть меньшего количества респондентов (74%). Цена при выборе одежды стоит на втором месте (72%), а при выборе обуви — на третьем (61%). Качество и долговечность одежды являются приоритетными для 72% опрошенных.

Респондентам был задан вопрос о том, где они выбирают и покупают одежду и обувь. Большинство предпочитают онлайн-сервисы: 67% обращаются к ним при выборе одежды, 64% — при покупке. Выбором обуви онлайн предпочитают заниматься 50% респондентов, а вот при покупке большая часть (58%) все-таки идут в магазин.

Маркетплейсы при этом стали основной площадкой для покупки одежды и обуви онлайн. 79% респондентов пользуются отечественными маркетплейсами, 8% предпочитают официальные сайты магазинов, 6% — мобильные приложения магазинов. Наконец, лишь 2% опрошенных предпочитают покупать одежду и обувь через зарубежные маркетплейсы.

Ранее эксперт рассказала, как пандемия изменила привычки россиян в одежде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами