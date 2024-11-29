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Россияне назвали свои самые неудачные покупки на распродажах

Россияне чаще всего разочарованы покупкой на распродажах белья и техники

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Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Четверть россиян в период распродаж совершает покупки спонтанно, 35% следят за сезонными скидками, а 47% респондентов верят, что скидки реальны. Это показало исследование соцсети «Одноклассники» и финтех-компании «ЮMoney», с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

60% респондентов отметили, что не следят за распродажами, в то время как 35% опрошенных активно их отслеживают. Еще 5% делают это время от времени. Среди тех, кто следит за распродажами, 45% планируют совершать покупки на «черную пятницу», 40% готовы купить товар, если он им понравится, а 10% не планируют ничего приобретать.

Большинство покупателей (61%) ищут скидки на маркетплейсах. В торговые центры ходят 23% опрошенных, а 16% делают покупки через соцсети. По данным аналитиков соцсети ОК, с начала ноября 2024 года среднее количество публикаций в ленте и в сервисе «Увлечения» с упоминаниями о распродажах, скидках, акциях и специальных предложениях на площадке выросло на 33% по сравнению с предыдущим месяцем.

Что касается вопроса о том, сколько россияне готовы потратить на покупки во время распродаж, 53% респондентов признались, что могут выделить от 5 до 10 тысяч рублей. Четверть опрошенных готовы потратить от 10 до 20 тысяч рублей, еще 10% – от 30 до 50 тысяч рублей, и столько же респондентов готовы потратить более 100 тысяч рублей.

Четверть россиян признаются, что их самыми неудачными покупками на распродажах были предметы нижнего белья и товары из категории бытовой техники и электроники. Еще 15% респондентов недовольны покупками одежды и обуви известных брендов, которые приобрели только из-за большой скидки.

Отвечая на вопрос о том, что россияне чаще всего покупают на распродажах, респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Лидируют покупки одежды, обуви и аксессуаров (65%), а также электроники и бытовой техники (52%). Еще 13% опрошенных покупают ювелирные украшения и оплачивают подписки на онлайн-сервисы, 8% – билеты в театры и на концерты. 5% респондентов тратят деньги на курсы, тренинги и мастер-классы.

Согласно исследованию, 25% россиян не готовятся к возможным скидкам, а 22% заранее наполняют корзину в онлайн-магазинах или на маркетплейсах. Еще 19% сравнивают цены на разных сайтах. 11% респондентов следят за динамикой цен на маркетплейсах, 10% изучают цены в магазинах, 7% составляют списки покупок, а 6% покупают только то, что планировали, независимо от размера скидки.

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