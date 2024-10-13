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В Сургуте пьяный мужчина попытался проникнуть в вуз и покусал охранника

Пьяный мужчина укусил охранника, пытаясь проникнуть в сургутский вуз

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Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Пьяный мужчина устроил дебош в одном из учебных заведений Сургута, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Утром 11 октября неизвестный зашел в здание института на Рабочей улице. Сотрудник службы безопасности заметил у молодого человека признаки опьянения и попытался вывести его на улицу.

В ответ на это злоумышленник, который к тому же не являлся учащимся, начал провоцировать оппонента на конфликт. Он стал выражаться нецензурной бранью, а затем и вовсе укусил охранника и порвал его рубашку.

Меньше чем через 10 минут росгвардейцы, отреагировавшие на поступивший из вуза сигнал «Тревога», задержали дебошира. Он был передан сотрудникам полиции. Его мотивы остаются неизвестными.

Ранее в Москве задержали россиян, проникших в цирк ради острых ощущений.

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