В Подмосковье девочка записала домогательства пожилого отчима на видео и отправила матери

В Подмосковье школьница тайно записала домогательства отчима и отправила видео матери. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, жертвой сексуализированного насилия стала 16-летняя жительница одного из городов на севере Московской области. В течение девяти месяцев 67-летний отчим склонял ее к интимной близости, пока матери не было дома.

Девушка решила, что без доказательств ей никто не поверит, и когда 25 ноября мужчина в очередной раз стал к ней приставать, скрытно записала его разговор на камеру и отправила видео матери. Женщина потребовала, чтобы дочь немедленно покинула квартиру, и вызвала туда полицию.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Сообщается, что этот брак стал для фигуранта третьим по счету, некоторое время назад он лишился работы и стал выпивать. Именно тогда он начал домогаться падчерицы, никогда прежде мужчина не вызывал подозрений. С пострадавшей сейчас работает психолог, возбуждено уголовное дело.

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