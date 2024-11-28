Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье девочка записала домогательства пожилого отчима на видео и отправила матери

В Подмосковье 67-летний отчим месяцами домогался 16-летней падчерицы

close
Depositphotos

В Подмосковье школьница тайно записала домогательства отчима и отправила видео матери. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, жертвой сексуализированного насилия стала 16-летняя жительница одного из городов на севере Московской области. В течение девяти месяцев 67-летний отчим склонял ее к интимной близости, пока матери не было дома.

Девушка решила, что без доказательств ей никто не поверит, и когда 25 ноября мужчина в очередной раз стал к ней приставать, скрытно записала его разговор на камеру и отправила видео матери. Женщина потребовала, чтобы дочь немедленно покинула квартиру, и вызвала туда полицию.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину. Сообщается, что этот брак стал для фигуранта третьим по счету, некоторое время назад он лишился работы и стал выпивать. Именно тогда он начал домогаться падчерицы, никогда прежде мужчина не вызывал подозрений. С пострадавшей сейчас работает психолог, возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье педагог-организатор турпоходов растлевал учеников.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами