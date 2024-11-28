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В аэропорту Саранска подтвердили задержку Superjet из-за технической неисправности

Пассажиров Superjet, который не смог вылететь из Саранска, выпустили из салона

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Пассажиров рейса Саранск — Санкт-Петербург выпустили из самолета Superjet, который не смог вылететь из-за технической неисправности. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе международного аэропорта Саранска.

«Вылет самолета рейса Саранск — Санкт-Петербург был отложен из-за технической неисправности воздушного судна. По решению авиакомпании пассажиров доставили обратно в терминал с предоставлением необходимого обслуживания. В аэропорту работает представитель авиакомпании», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

О том, что Superjet авиакомпании «Азимут» не может вылететь из аэропорта Саранска из-за поломки двигателя до этого сообщал Telegram-канал Baza. Изначально рейс задержали на 40 минут, затем на борт пустили пассажиров, однако самолет так и не взлетел. По данным канала, на борту находились 94 пассажира, которые жаловались на дискомфорт.

24 ноября стало известно о возгорании на борту самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут». Самолет выполнял рейс из Сочи в Анталью и загорелся сразу после жесткого приземления в турецком аэропорту. На борту находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто из людей не пострадал, эвакуация была проведена по надувным трапам.

Ранее сообщалось, что пассажиры загоревшегося в Анталье самолета готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».

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