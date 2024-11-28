В Кургане жители дома жалуются на цыгана, который угрожает им и портит имущество

Курганцы жалуются на бывшего соседа, который называет себя цыганом, угрожает им и портит чужое имущество. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пострадавших.

Как рассказали жильцы дома №86 по улице Красина в Кургане, им угрожает мужчина, который раньше был главным по дому, а когда его переизбрали, стал вести себя неадекватно. Он переехал и теперь регулярно возвращается, чтобы навредить бывшим соседям. Злоумышленник пишет гадости и угрозы в подъезде и на стенах, портит входные двери и домофоны, а на днях разбил машину своему преемнику.

«Наши обращения в полицию не помогают», — утверждает жительница дома Алла Сагоякова.

Женщина стала объектом персональной атаки со стороны агрессора после того, как он решил, что Сагоякова виновата во всех его проблемах, а также в порче его собственной машины. Теперь мужчина присылает ей голосовые сообщения и требует какие-то деньги.

Недавно злоумышленник, уверенный в своей безнаказанности, запугал весь дом, оставив на стене надпись с обещанием «разнести тут все». Люди боятся за свое имущество и здоровье и требуют привлечь мужчину к ответственности. Полицейские знают о ситуации, но присылают отказы в возбуждении дел.

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