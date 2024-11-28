Менеджер отеля на Шри-Ланке обокрал номер россиянина, а владелец угрожал ему

Посольство РФ на Шри-Ланке попросило россиян не останавливаться в отеле на юге острова, хозяин которого был замечен в предвзятом отношении к туристам из России. Об этом говорится в Telegram-канале дипведомства.

Речь идет об отеле The Divine Villa в Талпе, которым владеет гражданин Франции Кристоф Шамбре, замеченный в русофобии. Отельер якобы признался, что относится к россиянам крайне негативно и просто зарабатывает на них деньги, а также угрожал постояльцу с российским паспортом.

Также представители дипмиссии рассказали о произошедшем в этом отеле инциденте. У одного из гостей пропали порядка $3 тыс., которые хранились в номере, подозреваемым оказался один из менеджеров гостиницы. Он был задержан полицией.

В посольстве рекомендовали российским туристам, намеревающимся посетить Шри-Ланку, более тщательно подбирать места отдыха и проявлять повышенную бдительность.

Ранее ограбленные в Риме россияне объявили награду в €20 тыс. за похищенную мягкую игрушку.