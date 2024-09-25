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Ограбленные в Риме россияне объявили награду в €20 тысяч за похищенную мягкую игрушку

Россияне предложили €20 тысяч за возвращение украденной в Риме мягкой игрушки

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Johannes Neudecker/Global Look Press

Пара из России лишилась мягкой игрушки во время ограбления в Риме и предложила €20 тыс. за ее возвращение, сообщает Corriere della Sera.

По данным газеты, столь незаменимой для российских туристов игрушкой оказался зеленый Горошек, 20-сантиметровый плюшевый стручок гороха. 30-летний Каро Астапов, фрилансер из Москвы, рассказывает, что он подарил его своей девушке Анне более 10 лет назад, игрушка стала символом их любви и объездила вместе с парой множество стран. Ограбление машины, случившееся 1 сентября у отеля в районе Трастевере, впервые разлучило Горошек с его хозяевами.

«У нас было много вещей, мы оставили два рюкзака на заднем сиденье. Мы пошли завтракать, а когда вернулись, обнаружили, что заднее стекло разбито, а наши чемоданы, рюкзаки и все остальное украдено. Там было четыре ноутбука, смартфоны, наушники, часы, кошельки с деньгами, документы, золотые украшения, много подарков и одежды. Но самое главное, что мы потеряли, — это зеленая игрушка в форме горошка по имени Горошек. Для всех остальных это обычная игрушка. Но для нас это лучшая часть нашей жизни, вся история и символ нашей любви. Эта игрушка была почти живой, она всегда и везде была с нами. Она всегда путешествовала с нами. Наши друзья предлагали купить нам такую же игрушку, но она никогда не будет такой же, он — единственный», — рассказал россиянин.

Узнав, что Горошек пропал, мужчина обратился в полицию, но понял, что правоохранители не станут заниматься поисками мягкой игрушки, и сам расклеил по району листовки, а затем вынужденно вернулся в Москву. Он рассказал, что перед отъездом искал Горошка по всему Риму, рассчитывая на то, что воры могли избавиться от ненужных вещей и оставить их в мусорном баке.

Туристы не только обследовали все контейнеры, но и обращались к бездомным с просьбой помочь найти дорогую им игрушку. Затем москвич стал предлагать людям за помощь в возращении Горошка около €20 тыс. В разговоре с журналистами он подтвердил, что предложение актуально, и предостерег других путешественников, которые собираются поехать в Италию, о том, что местная полиция бездействует, а в Риме много воров и нельзя оставлять вещи без присмотра даже в закрытой машине.

Ранее итальянский угонщик вернул молодоженам их автомобиль и платье невесты, оставив в салоне записку.

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