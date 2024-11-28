Стало известно, о чем люди спрашивали голограмму Иисуса Христа в церкви Швейцарии

Стало известно, о чем верующие спрашивали голограмму Иисуса Христа на базе ИИ в церкви Швейцарии, пишет AP News.

В Швейцарии исследователи и религиозные лидеры представили результаты уникального эксперимента, в рамках которого искусство и технологии объединились в католической часовне. В ходе испытаний аватар «Иисуса», отображаемый на экране компьютера в исповедальне, отвечал на вопросы посетителей о вере, морали и современных проблемах, используя цитаты из Священного Писания.

Помощник теолога часовни пояснил, что целью проекта было признание растущей роли искусственного интеллекта в духовной жизни человека и исследование пределов доверия к машинам. Вход в исповедальню, где было установлена голограмма, был организован таким образом, чтобы создать атмосферу интимности.

Зеленый свет сигнализировал о том, что посетитель может задать вопрос, а красный загорался, когда «ИИ Иисус» отвечал. Посетители обсуждали широкий спектр тем, включая настоящую любовь, загробную жизнь, одиночество, мировые конфликты и страдания, а также текущие проблемы, такие как сексуальное насилие в Католической церкви.

Отмечается, что искусственный интеллект общался на ста языках, включая китайский, английский, французский, итальянский и русский.

«Люди не приходили шутить», — отметил теолог Марко Шмид, возглавлявший проект.

Из почти 300 человек, принявших участие в эксперименте, большинство идентифицировались как христиане. Среди остальных были также агностики, атеисты и представители других вероисповеданий.

Ранее сообщалось, что церковь в Швейцарии использует голограмму Иисуса Христа с ИИ на исповеди.