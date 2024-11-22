Церковь в Швейцарии использует голограмму Иисуса Христа с ИИ на исповеди

Церковь в Швейцарии использует голограмму Иисуса Христа с искусственным интеллектом во время исповеди, пишет Independent. В соцсетях такой подход к таинству раскритиковали.

Экспериментальная художественная инсталляция под названием «Deus in Machina» была представлена в часовне Святого Петра в Люцерне. Проект разработали Филипп Хаслбауэр и Алеша Смолич, а также теолог прихода Марко Шмид.

Голограмма Иисуса, установленная в исповедальне, взаимодействует с приходящими, говоря: «Мир тебе, брат» и предлагая обсудить «что тревожит твое сердце сегодня». Она также способна говорить на ста различных языках.

Шмид заявил, что программа ИИ была обучена на основе священного писания и теологических текстов, найденных в интернете, добавив, что «все предыдущие тесты подтвердили соответствие ответов теологическому взгляду церкви».

Однако видео инсталляции, опубликованное в социальных сетях, вызвало противоречивые мнения.

«Эти люди [авторы идеи] — идиоты», — пишут комментаторы

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