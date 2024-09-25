В Херсонской области задержали завербованного СБУ 17 лет назад жителя Алешек

Сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области гражданина Украины, жителя города Алешки, которого завербовала служба безопасности Украины (СБУ) в 2007 году. Об этом сообщает РИА Новости.

Установлено, что фигурант состоит в запрещенной на территории РФ экстремистской организации.

«После начала спецоперации в его задачи входило совершение экстремистских акций на территории региона», — уточнили в сообщении.

По словам представителя ведомства, силовики проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего и поиск подельников задержанного.

25 сентября Федеральная служба безопасности (ФСБ) России распространила видео, на котором силовики задержали в Дагестане лиц, причастных к деятельности украинских телефонных мошенников. Следствие установило, что злоумышленники, используя фиктивные документы, заключили с российскими операторами связи договоры на оказание услуг IP-телефонии и получили многоканальные номера фиксированной связи.

Ранее ФСБ вынесла предостережение пользователю Telegram из Ульяновска.