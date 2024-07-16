Подростки избили женщину и столкнули ее на рельсы в метро

В Ганновере женщина оказалась на рельсах после того, как ее избили подростки в метро. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 5 июля на одной из станций метро в районе Зюдштадт-Бульт. По данным полиции, сначала подростки втянули в драку двух женщин в возрасте 46 и 56 лет, стоявших рядом с ними на платформе в ожидании поезда. Последняя в итоге упала на землю, но нападавшие продолжили ее избивать, а затем столкнули жертву на железнодорожные пути.

Тогда очевидцы стали жестикулировать, чтобы предупредить машиниста прибывающего поезда о человеке на путях. Машинист быстро отреагировал и вовремя остановил состав. Известно, что 56-летняя женщина получила серьезные травмы, но ей удалось самостоятельно добраться до больницы.

Сейчас полицейские разыскивают двух подростков, которые успели покинуть место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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