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Подростки избили женщину и столкнули ее на рельсы в метро

В Германии подростки подрались с женщинами и столкнули одну из них под поезд

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Paul Zinken/Global Look Press

В Ганновере женщина оказалась на рельсах после того, как ее избили подростки в метро. Об этом сообщает Bild.

Инцидент произошел 5 июля на одной из станций метро в районе Зюдштадт-Бульт. По данным полиции, сначала подростки втянули в драку двух женщин в возрасте 46 и 56 лет, стоявших рядом с ними на платформе в ожидании поезда. Последняя в итоге упала на землю, но нападавшие продолжили ее избивать, а затем столкнули жертву на железнодорожные пути.

Тогда очевидцы стали жестикулировать, чтобы предупредить машиниста прибывающего поезда о человеке на путях. Машинист быстро отреагировал и вовремя остановил состав. Известно, что 56-летняя женщина получила серьезные травмы, но ей удалось самостоятельно добраться до больницы.

Сейчас полицейские разыскивают двух подростков, которые успели покинуть место происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее девушка лишилась ног после ссоры с возлюбленным в метро.

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