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В Канаде зафиксирован всплеск болезни XVIII века

Daily Star: в Канаде зафиксирован всплеск заболеваемости цингой

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В Канаде зафиксирован всплеск заболеваемости цингой, пишет Daily Star. Считается, что от этого диагноза больше всего страдали моряки в XVIII веке.

В северном Саскачеване на этой неделе выявлено 27 случаев заболевания цингой, вызванной критической нехваткой витамина С. По данным доктора Ннамди Ндубуки из Северного межплеменного управления здравоохранения, масштабы проблемы могут быть более серьезными, чем предполагается.

Симптомы цинги включают усталость, боль в суставах и кровоточащие десны. Однако проверки на уровень витамина С не являются стандартной медицинской практикой, что усугубляет проблему.

Профессор Хасан Ватанпараст из Университета Саскатун отмечает, что высокие транспортные расходы и ограниченный срок годности свежих продуктов способствуют дефициту витаминов в отдаленных районах, что и приводит к цинге.

Доктор Ирвин добавил, что цинга может развиться за один-два месяца при недостатке витамина, но признаки выздоровления появляются через несколько дней после его восполнения. Болезнь характеризуется усталостью, болью в суставах и кровоточащими деснами.

Ранее специалисты рассказали, о чем говорит появление синяков на теле без причины.

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