Стало известно, о чем говорит появление синяков на теле без причины

По словам американского гастроэнтеролога Саурaба Сетхи, появление синяков при незначительном воздействии на кожу может быть следствием недостатка витаминов С и К1 в организме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Врач уточнил, что витамин C (аскорбиновая кислота) играет ключевую роль не только в укреплении иммунной системы, но и в выработке коллагена — белка, который поддерживает структуру кожи, костей, мышц и других соединительных тканей. Недостаток витамина C ослабляет кровеносные сосуды, что приводит к появлению синяков на теле.

Известно, что самой тяжелой формой недостатка витамина С является цинга. Типичными симптомами цинги выступают воспалительное поражение десен, отечность, мелкие точечные и крупные кровоизлияния преимущественно на нижних конечностях, боли в мышцах и костях, депрессивное состояние.

Сетхи добавил, что восполнить дефицит витамина С помогают цитрусовые, перец, брокколи, ананас, киви и листовая зелень. Однако употреблять эти продукты нужно в разумных количествах. Избыток аскорбиновой кислоты и коллагена может привести к образованию камней в почках, головным болям и усталости.

Синяки на теле также могут указывать на недостаток витамина K1, который важен для свертывания крови. Дефицит этого вещества повышает риск разрыва капилляров и других мелких сосудов, что приводит к подкожному кровотечению.

Ранее ученые выяснили, что лекарства могут приводить к недостатку витамина B1 в мозге.