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Депутат из Коми похвастался отремонтированным лишь с главного входа фасадом школы

В Коми похвастались ремонтом школы, которую обновили только с одной стороны

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Илья Семяшкин/VK

Депутат из Коми Семяшкин похвастался отремонтированным лишь с главного входа фасадом школы в Печоре. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Фотографии обновленного фасада МОУ «СОШ №2 имени А.А. Стенина» появились на странице Ильи Семяшкина сегодня утром. Народный избранник намекнул, что школу отремонтировали после того, как о ней упомянула Валентина Матвиенко.

«Администрация района сделала хорошее дело. Но об этом никто не написал. <...> Сегодня принят республиканский бюджет. Будет продолжение программы капремонта школ, <...> тут, конечно, предстоит еще очень большая работа», — добавил депутат.

Однако, как заметил в комментариях к посту местный житель, ремонтные работы не только завершились с опозданием больше чем на месяц, но и оказались неполными. Судя по фото, прикрепленным к сообщению, рабочие обновили лишь одну стену, а именно — главный фасад, остальные стены остались без ремонта. о

«Вот у нас все и везде так, главное фасад красивый, а как только за угол повернул, то сразу видно нашу современную действительность. Вот поэтому никто про это и не написал, потому что это откровенная показуха и разгильдяйство», — заметил Вилий Артеев.

В ответ Семяшкин обвинил комментатора в пессимизме и нежелании видеть позитивные изменения.

Ранее в Рязани чиновники отчитались в соцсетях о поднятой после сильного ветра остановке.

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