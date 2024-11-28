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ВСУ атаковали дронами три населенных пункта Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали дронами три населенных пункта Белгородской области

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bermuda cat/Shutterstock/FOTODOM

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что три населенных пункта региона подверглись атакам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В селе Устинка Белгородского района автомобиль подвергся атаке FPV-дрона, пострадали двое мужчин, они доставлены в больницу.

Село Грузское Борисовского района два раза атаковали беспилотники. Первый дрон нанес удар по частному дому — были повреждены окна и кровля. Второй дрон сдетонировал на территории сельскохозяйственного предприятия. В Краснояружском районе в селе Графовка в результате атак двух FPV-дронов пострадали дом и два автомобиля.

Гладков до этого сообщал, что Вооруженные силы Украины атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) село Нижнее Березово-Второе Шебекинского муниципального округа в Белгородской области. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал, отметил глава области.

Ранее в Белгородской области предложили закрыть въезд машин в обстреливаемые районы.

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