В Госдуме объяснили, законно ли называть детей именами черепашек-ниндзя

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал новость о том, что в Санкт-Петербурге отец назвал своих четверых сыновей в честь главных героев мультфильма «Черепашки-ниндзя» — Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо.

«С точки зрения закона, имена, которые получили эти дети абсолютно нормальные. Другое дело, что родителями двигают странные мотивы. Какие еще черепашки-ниндзя? У нас есть богатыри, известные былинные витязи — Добрыня, Алеша, Илья, Святогор. Вот хорошие имена», — заявил парламентарий.

При этом, по мнению депутата, за многодетность данную семью следует похвалить.

По данным пресс-службы комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, в последние дни в социальных сетях начали распространяться фотографии с бирками новорожденных детей, где фигурировали имена персонажей мультфильма «Черепашки-ниндзя». Сообщалось, что отец новорожденных якобы назвал сыновей в честь героев.

Петербургский ЗАГС при этом опровергает информацию о том, что родители назвали четырех сыновей в честь черепашек-ниндзя.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Набережных Челнов готова дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку.