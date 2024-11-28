Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +

В Госдуме объяснили, законно ли называть детей именами черепашек-ниндзя

Депутат ГД Милонов: имена героев мультфильмов для детей не противоречат закону

close
Paramount Pictures

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов в интервью Общественной Службе Новостей прокомментировал новость о том, что в Санкт-Петербурге отец назвал своих четверых сыновей в честь главных героев мультфильма «Черепашки-ниндзя» — Рафаэль, Микеланджело, Донателло и Леонардо.

«С точки зрения закона, имена, которые получили эти дети абсолютно нормальные. Другое дело, что родителями двигают странные мотивы. Какие еще черепашки-ниндзя? У нас есть богатыри, известные былинные витязи — Добрыня, Алеша, Илья, Святогор. Вот хорошие имена», — заявил парламентарий.

При этом, по мнению депутата, за многодетность данную семью следует похвалить.

По данным пресс-службы комитета по делам записи актов гражданского состояния Санкт-Петербурга, в последние дни в социальных сетях начали распространяться фотографии с бирками новорожденных детей, где фигурировали имена персонажей мультфильма «Черепашки-ниндзя». Сообщалось, что отец новорожденных якобы назвал сыновей в честь героев.

Петербургский ЗАГС при этом опровергает информацию о том, что родители назвали четырех сыновей в честь черепашек-ниндзя.

Ранее сообщалось, что многодетная семья из Набережных Челнов готова дать имя Орешник или Орешница своему возможному 15-му ребенку.

Что думаешь?
Комментарии
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами