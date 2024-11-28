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Москвичка пробила потолок на чердак дома и разозлила соседей

Москвичка заделала пробитый на чердак потолок после жалобы соседей

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mos.ru

В Москве жительница Тверского района привела квартиру в соответствующее проектной документации состояние после жалобы соседей и разбирательства с Мосжилинспекцией. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Изначально к инспекторам обратились жильцы дома 20, строение 1 по улице Большая Дмитровка: они выразили беспокойство по поводу перепланировки, которую провела владелица квартиры на последнем этаже дома. Подтвердить предположения заявителей проверяющим удалось не сразу: москвичка пустила жилинспекторов только после решения суда.

«Жилищные инспекторы зафиксировали, что собственница самовольно обустроила проем с лестницей в перекрытии для выхода на чердак, превратив квартиру в двухуровневую. Кроме того, были демонтированы проектные и возведены новые перегородки, заменена газовая плита на электрическую, выполнена перестановка сантехнического оборудования», — говорится в сообщении ведомства.

Хозяйку недвижимости привлекли к административной ответственности и обязали ее устранить нарушения, но та не торопилась исполнять предписания. В итоге женщина привела квартиру в надлежащее состояние только после того, как судебные приставы ограничили ей выезд за границу.

Ранее москвич построил в квартире бассейн и демонтировал его по требованию жилинспекции.

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