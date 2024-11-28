Металлический крюк проломил череп и вонзился в мозг подростку в бассейне

В Сортавале медики спасли школьника, которому карабином пробило голову на тренировке в бассейне. Об этом сообщил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков на своей странице во «ВКонтакте».

В Сортавальскую ЦРБ поступил 13-летний мальчик. Он занимался на тренажере в бассейне. Струна с разделительной дорожки ударила подростку в голову. Фиксирующий карабин разорвался и, проломив череп, вонзился в мозг. Хирурги приняли решение об экстренной операции.

«Наши врачи самостоятельно выполнили филигранную операцию, изъяли инородное тело. После стабилизации мальчика перевели в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова», — сообщил глава карельского минздрава.

По факту произошедшего республиканский СК возбудил уголовное дело, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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