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Собранный школьниками гуманитарный груз для бойцов СВО нашли в магазине

Собранный школьниками гуманитарный груз для СВО оказался на прилавке магазина

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Кстати... (Новости Нижнего Новгорода)/VK

Житель Нижегородской области обнаружил в коммерческом магазине гуманитарный груз, который ростовские школьники собрали для участников СВО. Об этом сообщают журналисты телевизионной программы «Кстати».

К репортерам обратился житель Борского района. Он рассказал, что приобрел в одном из местных магазинов две маскировочные сети для бытовых нужд, а внутри товара обнаружил письма школьников из Новошахтинска бойцам СВО.

«Старая сеть пришла в негодность. Решили купить новую. Пришли в магазин, развернули, и увидели, что в самом начале закрутки привязан пакет. В нем были чай, конфетки. Продавец была не в курсе. А мне надо было два комплекта. Продавец принесла со склада еще одну сеть. Она лежала в целлофановом пакете. Когда приехал домой, достали второй комплект сетки, развернули — на конце пакетик. В нем тоже были конфетки и письмо от детей из Новошахтинска, учеников школы №40», — поделился покупатель.

Письмо было написано в преддверии Дня защитника Отечества, в нем дети благодарили бойцов за службу. Мужчина предположил, что купленная им сеть была частью гуманитарного груза, на который учащиеся собирали деньги.

«Почему она оказалась здесь, в нашем городе и не доехала до адресата?! Кто-то нахаляву решил обогатиться», — посетовал нижегородец.

Мужчина отметил, что тот, кто забрал сети, вероятно, не догадывался, что внутри них были послания и другие презенты солдатам.

Директор магазина в беседе с журналистами отметил, что он как предприниматель приобретает товар «везде». Сети, в которых нижегородец нашел письмо, мужчина, по его заверениям, купил на популярном сервисе для размещения объявлений. Мужчина оценил эту ситуацию как «ненормальную».

Ранее в Кемеровской области мать бойца СВО лишилась денег из-за сообщения о сыне.

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