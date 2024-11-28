Мать бойца СВО из Кемеровской области получила сообщение о сыне и лишилась денег

Россиянка из Кемеровской области отправила мошенникам все деньги с карты после новостей о сыне. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Житель Прокопьевска отправился на СВО добровольцем, но пострадал во время выполнения боевых задач и не вернулся домой. После произошедшего его родительница должна была получить информацию о дальнейших действиях.

Россиянке на мессенджер позвонил неизвестный, профиль которого был подписан как «Военный клинический госпиталь». Он заявил, что 57-летняя женщина должна подтвердить данные сына, для этого ей отправили ссылку якобы на документы.

Женщина последовала инструкциям, но после загрузки экран погас. Позже россиянка заглянула в приложение банка и поняла, что с ее счетов пропали 15 тысяч рублей.

Мать участника СВО обратилась в полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о краже.

Ранее в Удомле мужчину задержали за попытку выдать дочь за бойца СВО ради денег.