Возвращенный с Украины суджанин написал прощальное письмо в паспорте

Возвращенный с Украины житель Суджи Курской области, который сейчас находится в безопасности, ранее написал прощальное письмо в своем паспорте, как сообщает УМВД по Курской области.

По информации ведомства, миграционное подразделение организовало процесс выдачи паспортов гражданам РФ, возвращенным с Украины, жителям Суджанского района. В течение одного дня после подачи заявления были изготовлены и выданы четыре паспорта.

Один из таких документов получил 70-летний житель Суджи, который в своем старом паспорте оставил прощальное обращение к сестре. Боясь, что информация о нем может быть утрачена, он надеялся, что кто-то найдет его паспорт и передаст документ близким.

На опубликованном ведомством видео мужчина делится, что в условиях отсутствия газа, света и еды у него были мысли о самоубийстве.

22 ноября в результате прошедших переговоров в Россию с Украины вернулись 46 жителей Курской области. Россиян увезли с территории страны после вторжения украинской армии в Курскую область. Договориться о возвращении людей на родину удалось при взаимодействии с администрацией региона, министерством обороны, Администрацией президента, а также МИД России.

Ранее в РФ возбудили дело по факту атаки БПЛА на мирных жителей в Курской области.