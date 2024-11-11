Москвичка дала отпор грабителю, который напал на нее на улице

В центре Москвы 45-летний мужчина напал на сотрудницу офиса и попытался отобрать у нее дорогой телефон, но у него ничего не вышло. Борьба между женщиной и грабителем попала на видео. Запись опубликовала пресс-служба столичной прокуратуры.

На кадры попала борьба между злоумышленником и его жертвой. Видно, что мужчина подошел сзади и попытался ограбить прохожую, но та активно сопротивлялась: она схватила агрессора за одежду и не отпускала, даже когда тот стал сдавливать ей шею и наносить удары. На помощь потерпевшей пришли ее коллеги из офиса, которые увидели потасовку. Целью злоумышленника был телефон жертвы стоимостью 80 тыс. рублей. Он вырвал у женщины телефон и пытался сбежать, но у него не получилось.

Как уточнили в ведомстве, все произошло на Гололевском бульваре.

Подозреваемый задержан, правоохранители устанавливают обстоятельства случившегося.

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