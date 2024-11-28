В России могут признать молодежью людей до 60 лет

В скором времени людей до 60 лет могут приравнять к молодежи. Об этом во время открытого диалога «Молодежь в науке: строим технологическое будущее» заявила глава Федерального медико-биологического агентства РФ Вероника Скворцова.

По ее словам, согласно квалификации Всемирной организации здравоохранения, сейчас к молодым относятся люди до 45 лет. Но в то же время продолжительность жизни растет, а значит, и возрастные периоды меняются, подчеркнула Скворцова.

«Я так думаю, с учетом увеличения продолжительности жизни, скоро это будет до 60, это будут все молодые люди, потому что меняются совершенно возрастные периоды», — заключила Скворцова.

Также член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб отмечала в беседе с «Газетой.Ru», что разговоров о снижении пенсионного возраста в России быть не может. Она уточнила, что в России менее двух работающих человек приходится на одного пенсионера.

Ранее в России предложили вдвое увеличить пенсии работающим пенсионерам.