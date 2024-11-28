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Немец исполнил мечту своей семьи и переселился в Подмосковье

Немец Рандов исполнил мечту семьи, переехав жить в подмосковный Серпухов

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Markus Schreiber/AP

Гражданин Германии Майк Рандов исполнил мечту своей семьи и переехал в подмосковный Серпухов. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.

Мужчина уже успел получить вид на жительство в России. Для переезда из Германии он продал недвижимость, чтобы купить квартиру и дом в Подмосковье, а также открыть свой ресторан национальной кухни. Бизнес Рандова не заладился, и он решил на оставшиеся средства помогать землякам с переездом в РФ.

«У меня очень много чатов в Telegram, моя цель — рассказать людям: в России можно жить нормально, удобно, с семьей! В Германии бабушки-дедушки-пенсионеры не могут оплатить квартиру, дешевое социальное жилье отняли мигранты, у работающих нет детей, потому что денег хватает только на покушать, а в России в порядке все» — заявил он.

По его словам, ему близок подход россиян в воспитании детей. Он добавил, что в детских садах его страны учат, что «мальчик может встречаться с мальчиком и девочка с девочкой», и для Рандова это неприемлемо.

Ранее россиянка рассказала о переезде в Германию.

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