«О, ты из России? Водка!» История россиянки, переехавшей жить в Германию

Россиянка Кристина Александрова родилась и выросла в Москве. В 2003 году она вышла замуж за немца и переехала жить в Германию. В рамках цикла материалов «Газеты.Ru» о живущих за границей россиянах она рассказала об университетском городе Геттингене, вежливых, но прямолинейных немцах и их отношении к русским, а также объяснила, почему до сих пор не завела в ФРГ близких друзей.

Жизнь в России

Я родилась и выросла в Москве. По образованию я химик. После окончания института поступила в аспирантуру и начала работать над диссертацией. Как раз в этот период мне удалось получить стипендию на обучение в Германии. Весной 1999 года я приехала в город Геттинген, где на протяжении трех месяцев проводила свои научные эксперименты — во многом благодаря которым впоследствии защитилась и стала кандидатом химических наук. Во время этой учебы я познакомилась со своим будущим мужем: он тоже ученый, мы работали на одном этаже и часто засиживались в лаборатории допоздна.

После стажировки я вернулась в Россию, защитила докторскую и несколько лет работала младшим научным сотрудником в одном из столичных НИИ. С моим возлюбленным мы жили на две страны — он летал ко мне, а я к нему. Он хотел, чтобы я переехала к нему, но мне было сложно на это решиться. Я знала, что для ученых в Германии хорошие условия, но все равно сомневалась, стоит ли переезжать. Другая культура, другой менталитет — все другое. До последнего надеялась, что уговорю его переехать в Россию. Но в 2003 году он сделал мне предложение, и я переехала в Геттинген.

Переезд в Германию

Город Геттинген Пушкин упоминает в своем романе «Евгений Онегин»: «По имени Владимир Ленский, /// С душою прямо геттингенской, /// Красавец, в полном цвете лет, /// Поклонник Канта и поэт. /// Он из Германии туманной /// Привез учености плоды: /// Вольнолюбивые мечты, /// Дух пылкий и довольно странный, /// Всегда восторженную речь /// И кудри черные до плеч».

Пушкин знал, о чем пишет: лицейские преподаватели поэта были выписаны Екатериной Второй как раз из Геттингена. Университет здесь был основан в 1737 году. Также в этом городе работали математик Гаусс, братья Гримм и учился будущий канцлер Германии Отто фон Бисмарк. Сегодня Геттинген — это университетский городок с населением около 120 тыс. человек, 30 тыс. из которых студенты. Жизнь здесь интересная и довольно насыщенная: есть театры, музеи и даже свой симфонический оркестр, что для города с таким скромным количеством жителей — редкость.

close Центр города Из личного архива Кристины Александровой

Первое время, пока я не знала немецкий, мне было скучновато. Потом выучила язык, стала больше общаться с местными, куда-то выходить, и тоска прошла. Город маленький, все рядом, дорога от работы до дома занимала у меня 15 минут на велосипеде. Многие передвигаются по городу именно на велосипедах, которые тут, кстати, очень часто воруют: за 20 лет у нас украли шесть велосипедов общей стоимостью около €4000. И это с учетом того, что все они были закрыты на хорошие замки, каждый из которых стоил еще €70. Теперь я езжу на самом простом велосипеде.

Легализация и адаптация в Германии

У меня была обычная шенгенская виза, а после свадьбы я получила временный вид на жительство с разрешением на работу. Уже через три года могла бы получить гражданство Германии, но для этого мне нужно было отказаться от российского, чего я делать категорически не хотела. И не стала — так и живу с видом на жительство. Слышала, что с 2024 года законодательство изменилось, и теперь я могу получить немецкий паспорт, не отказываясь от российского. Но я пока этим вопросом не занималась. Практически сразу после свадьбы забеременела. У меня был годовой рабочий контракт в институте, но он закончился, и я села в декрет без выходного пособия.

Жесткой адаптации у меня не было — я жила в Геттингене три месяца во время учебы и примерно понимала, куда еду. Тем более что рядом был муж-немец, который знал, как здесь все устроено. А устроено здесь все совершенно иначе. Свою адаптацию я бы назвала «ползучей» — она проходила медленно и заняла примерно пять лет. Непросто было с языком: первое время я разговаривала на английском, немецкий начала учить лишь после рождения ребенка. Но говорить на нем как родном я, наверное, не смогу никогда.

Сначала мы жили на съемной квартире, которая обходилась нам в €700 вместе со всеми коммунальными платежами. Для нас это было достаточно серьезной суммой, так как муж был, по факту, аспирантом и работал над кандидатской диссертацией. Жили скромно, без излишеств. Когда сыну исполнился год, я начала искать подработку. Муж как раз защитился, вышел на работу в институт, и мы смогли отдать сына в ясли при его институте. Нам очень повезло, потому что в нулевые в Геттингене ясельных групп для малышей было совсем немного. С 7-30 до 16-30 сын был в яслях, и я могла работать: устроилась научным сотрудником в университет, где занималась исследованиями в области химической кинетики. Там я проработала пять лет.

Карьера и работа в Германии

Работа мне нравилась, но обстановка в коллективе была так себе: все сотрудники института конкурировали друг с другом, пытались выслужиться перед начальством, подмять коллег нижестоящих… Можно сказать, что я была в числе последних, потому что «подмазываться» не умела и не хотела. Немецким коллегам я была не очень интересна, общалась в основном с иностранцами, с ними было легко. Сначала я думала, что немецкие коллеги не воспринимают меня, потому что я иностранка, но это оказалось не так. Просто, когда я пришла, там был уже сложившийся со студенческих лет коллектив, влиться в который «чужаку» было нереально — никто новый им не нужен, не интересен. Я говорю про свое поколение 40+, молодые немцы, возможно, совсем другие.

close Горы Харц Из личного архива Кристины Александровой

Никогда не мечтала о какой-то грандиозной карьере, просто хотела заниматься любимым делом — наукой. Но в Германии такое невозможно: после 12 лет работы в должности младшего или старшего научного сотрудника нужно идти дальше — уходить в промышленность или становиться профессором. Есть еще вариант: получить постоянную ставку — бессрочный трудовой договор, который не нужно продлевать. Но на каждой кафедре есть только одна такая ставка, а желающих на нее очень много. Я всегда объективно оценивала свои возможности и способности, поэтому особо не расстраивалась. Пыталась устроиться в промышленность, чтобы заниматься исследовательской деятельностью, но отклика на мои резюме не было. Возможно, потому что к тому моменту у меня было уже трое детей. Наверное, будь я чуть более пробивной, смогла бы организовать собственную научную группу и продолжила бы заниматься исследованиями, но у меня не было на это сил. Муж был занят своей научной карьерой, на мне — дети, поэтому я решила отказаться от этой идеи. В общей сложности проработала в Германии 12 лет.

Образование для детей

Старший сын закончил школу, поступил в университет и переехал в Берлин. Говорят, образование в Германии бесплатное, но это не совсем так. Содержание студента обходится родителям в среднем в €1000 в месяц. В Германии так принято: после окончания школы дети уезжают из родительского дома и живут самостоятельно. Младшие сыновья пока учатся в гимназии. В Геттингене система такая: после четвертого класса дети переходят либо в гимназии, либо в общеобразовательные школы. На каждого ребенка в Германии выплачивают пособие: €250 в месяц до 18 лет, а если потом он поступает в институт, платят еще по €250 в месяц до конца обучения.

close Главная площадь, мэрия, подготовка к рождественской ярмарке Из личного архива Кристины Александровой

С детскими кружками тут не очень — и дело даже не в цене. Просто эти занятия проходят по принципу «не навредить и не утомить» ребенка. И в итоге ничему не научить. Зато дают хорошее музыкальное образование (здесь много педагогов из России). Мои дети играли на музыкальных инструментах: пианино и саксофоне, стоило это €120 в месяц за четыре урока. Очень популярен и доступен спорт: в Геттингене все занимаются футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном, плаванием или чем-то еще. Занятия стоят недорого, поэтому в секции ходят и дети, и взрослые.

Русский язык у детей

Моя сыновья знают русский, но это стоило мне больших усилий. Везде с ними говорили на немецком, муж, естественно, тоже. Но я не сдавалась: когда они были маленькими, каждый вечер читала им русские сказки, показывала мультфильмы на русском. А потом они повзрослели, и им стало скучно. Я пыталась приучить их говорить со мной на русском, но они возмущались и отвечали на немецком. Заниматься со мной они не хотели, пришлось на некоторое время отдать их в русскую школу, но и там учеба не задалась. Тем не менее, могу сказать, я все равно победила: старший сын хорошо говорит, читает и пишет на русском, средний — нормально говорит, но читать и писать толком не умеет, а младший — говорит и даже пишет, правда, безграмотно. Дети очень любят приезжать в Россию, всегда с нетерпением ждут поездку. Младший сын в восторге от русской кухни, обожает блинчики и «крошку-картошку».

close Вид на окрестности города Из личного архива Кристины Александровой

Цены на жилье и еду в Германии

Германия — страна дорогая. Чтобы комфортно жить семье с детьми, нужно зарабатывать от €50-€60 тыс. в год до вычета налогов (налог на такую зарплату тут около 24%). Аренда квартиры с четырьмя спальнями, гостиной и кухней будет стоить около €2000 в месяц с коммунальными платежами. Можно найти вариант подешевле, но это будет пригород. Если жилье свое, за ремонт тоже платишь сам: мелкие поломки — ерунда, а вот починка крыши — от €30 тыс., отопления — около €15 тыс. Еще €300-€350 в неделю уходит на еду. Старший сын живет в Берлине, младшие с нами, поэтому я много готовлю. Продукты мы покупаем в не самом дорогом супермаркете, не экономим, но и не шикуем, деликатесы берем нечасто. Добавьте к этому траты на автомобиль, обслуживание которого тоже обходится недешево: около €100 в месяц стоит страховка, еще €200 — уходит на бензин.

close Из личного архива Кристины Александровой

Немецкая кухня

Многие считают, что традиционная немецкая еда — это исключительно рульки и тушеная капуста. Но это не совсем так. Эти баварские блюда подают в ресторанах, но дома их никто каждый день не ест. Капусту немцы едят, но в основном красную или зеленую. Это сезонный продукт, который используют в качестве гарнира к мясу и птице. Если говорить именно о традиционной немецкой кухне, то это мясо диких животных — кабана, косули, оленя. Но это тоже, как правило, ресторанная еда. Дома немцы готовят простую еду: и супы, и макароны, и всевозможные сосиски, выбор которых в Германии очень богатый. Мы любим сосиски-братвурст из свинины с добавлением шпика. Цена за упаковку из четырех штук — около €10. Это самые вкусные сосиски в мире!

close Центральная улица Из личного архива Кристины Александровой

А вот овощи в Германии невкусные, и мне пришлось с этим смириться. Помидоры — пластиковые. Есть черри, но я их не люблю. Пробовала покупать на фермерском рынке — такие же, как в магазине, только дороже. С огурцами чуть лучше, но тоже не фонтан. Даже такие простые овощи, как картошка, репчатый лук и белая капуста, — здесь какие-то безвкусные. В России я очень любила готовить овощное рагу, тут об этом блюде пришлось забыть. Зато когда приезжаю в Москву, отрываюсь по полной!

Менталитет немцев

Немцы — очень вежливые, но при этом прямолинейные. Они всегда скажут, если чем-то недовольны, никогда не будут улыбаться в глаза, а потом за спиной говорить гадости. С незнакомцами немцы ведут себя осторожно. Чтобы войти в компанию или подружиться с кем-то, нужен примерно год: тебя должны узнать, привыкнуть к тебе, чтобы открыться и начать полноценно общаться. Когда я приехала сюда учиться и с кем-то знакомилась, меня часто спрашивали: «Ты тут надолго?» И когда люди узнавали, что я приехала всего на три месяца, интерес к моей персоне сразу же угасал. Наверное, не хотели тратить на меня время. Меня это искренне удивляло, потому что я в этом плане совсем другая — мне все равно, на сколько человек приехал, если с ним интересно общаться. А они как будто не хотят эмоционально вкладываться в людей, которые скоро исчезнут из их жизни. Сегодня у меня здесь много хороших знакомых, но назвать их близкими друзьями я не могу. Близкие друзья остались в Москве.

close Из личного архива Кристины Александровой

Бытует мнение, что немцы — страшные педанты. Они действительно очень педантичные ребята, но только в тех вещах, которые для них важны. А важно для них — качество. Например, немцы с особой щепетильностью подходят к ремонту: они не жалеют денег на качественные материалы, хорошую мебель и технику. У них в доме все должно быть продумано до мелочей и сделано правильно. Однако найти хороших рабочих в Германии — это квест. Что еще мне всегда нравилось в немцах, так это их отношение к деньгам. Не могу сказать, что они щедрые или, наоборот, прижимистые. Немцы умеют правильно распоряжаться деньгами: не экономят на важном, но и не тратятся на глупости.

Отношение немцев к русским

Никаких особенных предубеждений по поводу русских у немцев нет. Могут пошутить: «О, ты из России? Водка!» Или сказать: «Что ты мерзнешь? Ты же из России!» А замерзнуть здесь легко: местные -5 — как московские -15. Холод тут совсем другой, промозглый из-за высокой влажности воздуха.

У меня создалось стойкое ощущение, что по факту немцы ничего про Россию и не знают. А если и знают, то знания их довольно сильно искажены, и это искажение, на мой взгляд, происходит на протяжении многих веков. И это проблема, особенно сейчас, в свете последних событий. То, что здесь показывают в новостях и пишут в газетах про Россию, про другие страны, про экономику — очень далеко от реальности. Меня удивляет, что большинство немцев безоговорочно верят средствам массовой информации. Но я держу себя в руках и стараюсь не дискутировать ни с кем на спорные темы.

О жизни в Германии и тоске по России

Геттинген — шикарный город. Маленький, красивый, уютный. Мне нравится здесь жить, здесь моя семья, и пока я с ними в доме — я дома. Но когда выхожу на улицу, уже чувствую себя гостем, чувствую некое напряжение, стараюсь соблюдать правила и не говорить лишнего. Как будто я до сих пор стараюсь вписаться. Это немного утомляет. Очень не хватает русского языка и столичной культурной жизни. Не хватает Москвы, в которой я чувствую себя частью чего-то большого, пульсирующего и такого понятного. Но счастье там, где мы есть.