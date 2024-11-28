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В Краснодаре может появиться метро

«Ъ»: в Краснодаре может появиться метро длиной 30 км

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В Краснодаре может появиться подземный трамвай, который будет ходить по линии длиной 30 км. Об этом сообщает «Коммерсантъ Краснодар».

Проект по созданию краснодарского метрополитена рассмотрели в рамках изменений генерального плана Краснодара. На линии хотят соорудить 18 остановок. Также в городе планируется создание системы пересадочных узлов и развитие системы пригородных поездов.

До этого в Москве начали строить станцию метро «Рублево-Архангельское» возле умного города «СберСити». Новая станция входит в третий участок строящейся Рублево-Архангельской линии Московского метрополитена. В составе новой линии появятся 10 станций.

На территории умного города появится остановка сети речных электротрамваев. Водный маршрут свяжет «СберСити» с другими районами Москвы. В ближайшее время для жителей нового района запустят городские маршруты наземного транспорта до станций метро «Тушинская», «Строгино» и МЦД «Павшино».

Ранее житель Краснодара провалился в яму под трамвайными путями.

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